Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 21:39

Adıyaman’da tarım aracı devrildi: 14 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Adıyaman’da tarım aracı devrildi: 14 yaralı

18 Eylül 2017 21:39


Edinilen bilgiye göre, Çelikhan-Adıyaman karayolu üzerinde Çelikhan ilçesi çıkışında Mehmet Ünal yönetimindeki tarım aracı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aracın römorkunda bulunan aynı aileden Ayşenur, Zeynep, Emine, Mahmut, Rumeysa, Ruveyda, Mahmut Eren, Mahmut Sefa, Ömer Faruk, Fatma, Abdurrahman, Yunus Emre, Güler Ünal ve sürücü Mehmet Ünal yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Ünal, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç