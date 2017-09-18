Adıyaman’da tarım aracı devrildi: 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çelikhan-Adıyaman karayolu üzerinde Çelikhan ilçesi çıkışında Mehmet Ünal yönetimindeki tarım aracı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aracın römorkunda bulunan aynı aileden Ayşenur, Zeynep, Emine, Mahmut, Rumeysa, Ruveyda, Mahmut Eren, Mahmut Sefa, Ömer Faruk, Fatma, Abdurrahman, Yunus Emre, Güler Ünal ve sürücü Mehmet Ünal yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Ünal, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.