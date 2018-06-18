Adıyaman’da terör operasyonunda 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ikametlerde terör örgütüne ait örgütsel döküman, dijital materyaller, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi jandarma karakoluna götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.