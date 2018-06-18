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18 Haziran 2018 19:22

Adıyaman’da terör operasyonunda 5 gözaltı

Adıyaman’da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman’da terör operasyonunda 5 gözaltı

18 Haziran 2018 19:22


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ikametlerde terör örgütüne ait örgütsel döküman, dijital materyaller, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi jandarma karakoluna götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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