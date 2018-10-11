Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonundan yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurumların müdürleri ve personeli katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Adıyaman'da devam eden çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

İl sağlık müdürlüğünün organize ettiği uyuşturucu ile mücadele toplantısında Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadelede gelinen nokta, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak faaliyetlerle ilgili kararlar alındı.

Toplantı sonunda kurum müdürleri uyuşturucu sorunu ve bu sorunun çözümü noktasında yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.