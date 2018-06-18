Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 18:40

Adıyaman’daki hayvan severlerden örnek davranış

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünün barınağındaki hayvanları bayramda yalnız bırakmayan hayvan severler, belediye personeliyle birlikte hayvanların bakımını yapıp, besledi.

Adıyaman’daki hayvan severlerden örnek davranış

18 Haziran 2018 18:40


Veteriner Müdürlüğü personelini özverili çalışmalardan dolayı tebrik eden hayvan severler, özellikle çocuklarının hayvan sevgisi ile büyümesi amacıyla bayramda rehabilitasyon merkezini ziyaret etmek istediklerini söyleyen hayvan severler, çocuklarıyla birlikte rehabilite edilen sokak hayvanlarıyla zaman geçirdi.


Yapılan ziyarette, Veteriner Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında hayvan severlere bilgi belediye görevlileri, merkeze getirilen hayvanların tüm ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılandığını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç