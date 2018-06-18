Adıyaman’daki hayvan severlerden örnek davranış

Veteriner Müdürlüğü personelini özverili çalışmalardan dolayı tebrik eden hayvan severler, özellikle çocuklarının hayvan sevgisi ile büyümesi amacıyla bayramda rehabilitasyon merkezini ziyaret etmek istediklerini söyleyen hayvan severler, çocuklarıyla birlikte rehabilite edilen sokak hayvanlarıyla zaman geçirdi.

Yapılan ziyarette, Veteriner Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında hayvan severlere bilgi belediye görevlileri, merkeze getirilen hayvanların tüm ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılandığını dile getirdi.