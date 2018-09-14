Adıyaman'ın biyolojik envanteri çıkartıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Adıyaman'ın biyolojik çeşitliliği envanteri çıkartıldı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında ülke genelinde 2013-2018 yılları arasında gerek eksik, tamamlanmamış olan envanter çalışmalarının tamamlanması, gerekse biyolojik çeşitliliğin izlenmesi maksadıyla yürütüldü. Ekipler beş yıl boyunca arazi taraması yaparak biyolojik çeşitlilik araştırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, “Biyolojik çeşitliliğin etkin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, dinamik izlemenin zamansal ve konumsal eksende gerçekleştirilmesi ile doğa koruma, doğal kaynak yönetimi ve Adıyaman'ın arazi kullanım planlarının yapılanmasında gerçekleştirilecek yatırım projelerinin yönlendirilmesi, seçeneklerin oluşturulmasına ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Adıyaman sınırları içinde yer alan çalışmalarda 1:25000 ölçekli paftalar baz alındı. Teknik şartnamede belirlenen hususlara uymak kaydıyla biyolojik çeşitlilik envanter verilerinin literatür ve araziden sağlanması, izleme göstergelerinin belirlenmesi ve bu göstergeler üzerinden etkin izlemenin gerçekleştirilebilmesi için uygun yönetimin ve izleme planının hazırlanması amacıyla ihale gerçekleştirildi. Üniversite hocalarımızın katkıları ile İki yıl içerisinde envanter çalışmaları tamamlandı. Adıyaman'da ki biyolojik çeşitlilik araştırılmış, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan proje ile Adıyaman'ın karasal ve iç su ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliği envanteri çıkartılarak risk altındaki taksonların izlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilecek” dedi.

Kozan, “Adıyaman'ın karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitliliği envanteri ve risk altındaki taksonların izlenmesine yönelik araştırma için yapılacak çalışmaları, çalışmalar sonucunda izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı bilimsel raporlar hazırlandı.

Adıyaman İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme projesi kapsamında damarlı bitkiler, iç su balıkları, çift yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ilişkin arazi çalışmaları yapılmış olup, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için, sadece literatür çalışmaları yapılmıştır” diye konuştu.