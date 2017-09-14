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14 Eylül 2017 18:22

Adıyamanlı satranç sporcularının başarıları artıyor

Hatay Belediyesi tarafından 7-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası açık satranç turnuvasında Adıyamanlı sporcularından İrem Ezra Öz, açık kategorisinde zorlu rakipleri karşısında aldığı puanlarla en iyi bayan sporcu ödülünün sahibi oldu.

Adıyamanlı satranç sporcularının başarıları artıyor

14 Eylül 2017 18:22


Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, satranç sporuna olan ilgi her geçen gün artarken elde ettikleri başarılarında meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Müdür Keleş, “Hatay’da düzenlenen uluslararası açık satranç turnuvasında sporcularımızdan İrem Ezra Öz’ün başarısı hepimizi çok mutlu etti. Aynı kategoride yarışan bir başka sporcumuz Tuna Sargınalp ise başarılı bir performansla 18 yaş altında üçüncülük ödülünü almaya hak kazanarak ilimizi başarıyla temsil etmeyi başardı. Ben her iki sporcumuzu, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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