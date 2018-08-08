Ahmet Aydın proje ve yatırımları değerlendirdi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yla makamında bir araya gelen Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, proje ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ahmet Aydın ve İl Başkanı Memet Dağtekin,daha sonra İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Burada sula projeleri, köylerin alt ve üst yapı sorunları ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Genel Meclis üyeleri ve Başkan Mehmet Can Erdoğan, Ahmet Aydın’ın Adıyaman için bir şans olduğu ve yapılan yatırımlarda ki katkısının küçümsenemeyeceğini dile getirdi.

Mehmet Can Erdoğan, “Güzel bir çalışma sergiledik. Adıyaman’ın köylerinde güzel hizmetlere hep beraber imza attık. Ahmet Aydın başta olmak üze tüm milletvekillerimizle birlikte çalışma yaparak hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiriyor. Her köyümüzde bir çalışma var ve şantiye alanı gibi çalışılıyor. Ahmet Aydın’ın gayretleri ile bu hizmetler ulaştırılıyor. Basın mensupları da bu hizmetleri yansıtarak, bizleri kamuoyuna tanıtıyorlar. Ben basın mensuplarına da teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Aydın daha sonra, küçük sanayi sitesine giderek burada esnafları ziyaret etti.