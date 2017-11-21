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21 Kasım 2017 10:30

AK Parti il kongresinin tarihi belli oldu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, İl Kongre tarihinin 24 Aralık olarak belirlendiğini ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kongreye katılacağını söyledi.

AK Parti il kongresinin tarihi belli oldu

21 Kasım 2017 10:30


AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, merkez ilçe ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il başkanlığı kongresinin tarihinin belirlendiğini açıkladı. Mehmet Erdoğan, 24 Aralık’ta yapılacak olan 6. Olağan İl Başkanlığı Kongresine Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağını kaydetti.


Mehmet Erdoğan, “İlçe kongrelerinin ardından geçtiğimiz hafta merkez ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Bazı ilçelerimizde yeni arkadaşlarımız bayrağı devralırken, bazı ilçelerimizde mevcut arkadaşlarımız göreve devam etti. Son olarak geçtiğimiz hafta merkez ilçe kongremizi yaptı. Merkez ilçe ve ilçelerin kongre süreci bitince şimdi il kongresine odaklandık. 24 Aralık’ta yapacağımız 6. Olağan Kongremize inşallah Başbakanımız Binali Yıldırım katılacak. Tüm partililerimizle beraber tüm halkımızı kongremize bekliyoruz” dedi.




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