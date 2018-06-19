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19 Haziran 2018 14:25

Akcan: “24 Haziran yeni Türkiye’nin başlangıcı olacak”

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğini belirtti.

Akcan: “24 Haziran yeni Türkiye’nin başlangıcı olacak”

19 Haziran 2018 14:25


İş adamı Adnan Akcan AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçisi olduğunu bu desteğinin şartlara göre değil canı gönülden olduğu belirterek istikrar için ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçileceğini umduğunu belirtti.


Akcan, “İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bir an önce geçmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu 24 Haziran 2018 tarihinde ’erken seçim kararını’, iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır” diye konuştu.




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