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22 Haziran 2018 12:01

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Kurt’tan, Başkan Kutlu’ya ziyaret

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı İsmet Kurt, Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ile birlikte Belediye Başkanı F.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Kurt’tan, Başkan Kutlu’ya ziyaret

22 Haziran 2018 12:01

Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Adıyaman’da her kesimle sıcak ilişkiler kuran Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı İsmet Kurt’u ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.


Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi’nin de hazır bulunduğu ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarete konuşan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Kurt, kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.


Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı İsmet Kurt ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi’ye teşekkür etti.




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