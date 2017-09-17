Alkollü sürücü patlak lastiklere aldırış etmeden yola devam etti

Gözaltına alınan alkollü sürücü jandarma aracının camını kırdı.

Edinilen bilgiye göre, 266 promil alkollü olduğu öğrenilen R.K., idaresindeki 27 E 8835 plakalı hafif ticari araç Adıyaman- Malatya Karayolu Palanlı mevkinde bariyerlere çarptı. Aracın bariyerlere çarpması sonucu aracın sağ ön ve arka lastikleri patlarken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza yapmasına ve aracın lastiklerinin patlamasına aldırış etmeyen R.K., yoluna devam etti. R.K’nin durumundan şüphelenen vatandaşlar, jandarma ekiplerine bilgi verdi. Bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanan R.K., jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol metreye üflememek için jandarma ekiplerine direnen R.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.K., sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği esnada jandarma aracının arka camlarından birini kırdı. Hastaneye getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen R.K’nin 266 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Alkollü araç kullanma, kamu malına zarar, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve görevli memura mukavemet suçlarından hakkında işlem başlatılan R.K., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.