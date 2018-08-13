Annesinin boğmak istediği bebek devlet korumasına alındı

Annesi Hatun P. tarafından Demokrasi Parkı’nda bulunan süs havuzunda boğulmak istenen ve parkın temizlik görevlisi Eşref Atalay tarafından kurtarılan talihsiz bebek, hastaneden taburcu edildi. Hastanede 5 gün boyunca ciğerlerine su kaçtığı ve köprücük kemiğinde kırık olduğu için tedavi altında tutulan bebek sağlığına kavuştu.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavisi tamamlanan bebeği alarak Adıyaman Çocuk Evlerine götürüp devlet korumasına alındı.

Anne Hatun P.’nin (37) ise bipolar bozukluk hastalığından dolayı Adana Doktor Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.