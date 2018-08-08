Bahçecik Mahallesinde kamulaştırılan mülkler bir bir yıkılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kamulaştırılan evler yıkılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif alanlarında sürdürdüğü çalışmalara engel olan yapıları bir bir kamulaştırarak yıkıyor.

Daha önce çeşitli cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen kamulaştırmaların Bahçecik Mahallesinde de devam ettiğini belirten belediye görevlileri, yolda kalan bir evin önce kamulaştırmasını daha sonra da yıkımını gerçekleştirdiklerini belirtti.