Balık tutmak için geldiği su kanalı kenarında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Tecirli köyü kenarında akan bir sulama kanalına akrabalarıyla beraber balık tutmaya gelen Ahmet Karagöktaş (72), akrabalarından uzaklaşarak oltayla balık tutmaya gitti.

Balık tutmak için akrabalarından uzaklaşan ve bilinmeyen nedenlerden dolayı su kanalı kenarında hayatını kaybeden Karagöktaş’ın cansız bedenini fark eden bir çiftçi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Karagöktaş’ın cesedi ile çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Karagöktaş’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.