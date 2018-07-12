Başkan Aslan’dan Milletvekili Yakup Taş’a övgü

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ı meclisteki makam odasında ziyaret ederek alışverişinde bulundu. Yeni sistemle birlikte, yeni dönemde Adıyaman’ı temsil edecek olan Yakup Taş’ın uzun zaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan AGAD Başkanı İbrahim Aslan "İlin en önemli ekonomik unsurlarından olan tarımın sorun ve sıkıntılarını bilen Yakup Taş’ın milletvekili olması başta AGAD camiası olmak üzere bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

Milletvekili Yakup Taş ile Adıyaman’ın hak ettiği hizmetleri kısa sürede alacağına inandığını ifade eden Aslan " Bugün büyük bir gururla milletvekilimiz Yakup Taş’ı ziyaret etmeninin onurunu yaşıyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Adıyaman’ımız için de yeni başlangıçlara vesile olacak yeni hükümet sistemi ile memleketimiz yaşanabilir ülke konumuna gelecektir. Elbette bu noktada parlamentoda görev yapacak milletvekillerine büyük görevler ve sorumluluklar düşmekte. Bu bağlamda yeni dönemde Adıyaman’ı en güzel şekilde temsil edecek olan ve Adıyaman’ın kalkınmasına öncülük edecek milletvekillerimizden biri de Yakup Taş’tır. Tarım politikaları özelinde Adıyaman’ın tüm il ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için çalışacak olan Yakup Taş’ın Adıyamanlılarla kurduğu gönül bağı, birlik ve beraberliğe en güzel örneklerden birini sergilemiştir. Gerek bilgi ve birikimi gerekse de donanımıyla Türkiye ve Adıyaman siyasetinde önemli bir yere sahip olan Yakup Taş’ın her zaman yanında olacağız. Bundan sonra ki süreçte Adıyaman’ımıza yatırımların ve hizmetlerin katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Yakup Taş’a olan güvenimiz tamdır. Bu vesileyle milletvekilliğinin Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyor kendisine meclis çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan İbrahim Aslan’ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise, "Adıyaman’ın en faal çalışan sivil toplum örgütlerinden biri olan ve basın emekçilerimizin haklarının korunması noktasında önemli bir misyonu yerine getiren AGAD Başkanı İbrahim Aslan’ın özellikle ilin sosyo ekonomisine katkı sağlamasına yönelik yaptığı çalışmalarla da göz dolduran bir kardeşimiz. Dolayısıyla yeni dönemde Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Aşkımız, sevdamız, yarınımız, hem ülkemiz hem de Adıyaman için olacaktır. Bu kritik süreçte sayın Aslan’ın desteğini her daim yanımızda gördük. Bundan sonra da hep birlikte el birliği ile Adıyaman’ı daha ileriye götürecek çalışmalarda yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başta AGAD Başkanı İbrahim Aslan olmak üzere tüm yönetimine ve üyelerine sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Bu ziyaretlerinden dolayı da ayrıca Aslan’a ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.