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13 Temmuz 2018 16:31

Başkan Babar’dan 15 Temmuz açıklaması

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Babar’dan 15 Temmuz açıklaması

13 Temmuz 2018 16:31


Vatan hainlerini şiddetle kınadığını 15 Temmuz’un büyük bir direnişle zafere dönüştüğünü belirten Başkan Babar, “15 Temmuz günü teröristlerin vatanı bölmek için yapmış oldukları alçak darbe girişim sonucu 248 kahraman vatan evladı şehit olurken 2 bin 196 vatan evladımızda gazi olmuştur. Rabbim bu vatan evlatlarının hepsinden razı olsun. Haklarını bu yüce Türk milletine helal etsinler. Ülkemize karşı hainlik düşünen yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantıları olan terör örgütleri unutmasınlar ki ruhumuzu kandırdık Orhun’un kaynağından, bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Kürşat’ın kırk çerisi, Alparslan’ın süvarisi, Fatih Sultan Mehmet’in ulu batlısı, Abdulhamithan’ın cihat ordusu, Gazi Mustafa Kemal’in geri dönmeyi düşünmeyen farklı bedenlerdeki aynı ruh, Ömer Halisdemir gibi yiğitlerin, vatan evlatlarının bedenlerinde vücut bularak hainlere gerekli dersi vermişlerdir” diye konuştu.




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