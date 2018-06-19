Başkan Deniz 15 Mayıs mutabakatlarını değerlendirdi

Kadim medeniyetimizin kök değerlerine bağlı kalarak çalışma hayatının verimliliğinin artması, emeğin hak ettiği değeri bulması, maddi gelişim kadar manevi önceliklerimizin de gündemde kalması için mücadele vermek, istikametin doğruluğu dolayısıyla eninde sonunda başarıya ermek olduğunu söyleyen Başkan Deniz, “Bugünlere yılmadan, yorulmadan, inançla, azim ve kararlılıkla geldik.

Kuruluşumuzdan itibaren vesayetçi yapıların zorlamalarına, ülkenin içinde bulunduğu kaotik ortamların zorluklarına rağmen bu istikametten asla sapmadığımız, milletimizin hiçbir değerine asla karşı çıkmadığımız, bilakis elimizi onların elinin üzerine koyarak, onlarla ortak kadere yazıldığımız için bu ülkenin gerçeğinde, tarihinde kendimize büyük bir yer açıyor, çalışma hayatı söz konusu olduğunda en önemli misyonu üstlenmeye devam ediyoruz.

Eğitim-Bir-Sen, hak arayanların en güçlü buluşma ve örgütlenme adresi olmanın da ötesinde ülkemizin düşünen aklını, entelektüel duyarlılık ve cesaretini temsil eden en büyük sivil toplum örgütüdür. Başta eğitim çalışanlarımız olmak üzere, gördüğü yoğun teveccühle kitlesel birleşmenin, bütünleşmenin merkezi, bir çeyrek yüzyılı aşan çalışmalarla ülke ve toplumun aktif, canlı bir değeri, insan hakları ve demokrasi mücadelesinin güvencesi, önemini tarihine, kültürüne, ülkesi ve milletine bağlı olmaktan alan, dinamizmi millî varlığımıza mal olmuş kurumsal bir değerdir.

Birlerle başlayan sendikal yolculuk, hak ve özgürlük mücadelesi yeni üyelerle daha da güçlendi.

Geçen yıl 5 bin 861 olan üye sayımız bu yıl 6 bin 186’ya çıktı. Bu başarı, hiç kuşkusuz inancın, güvenin, azmin, doğruluğun, yapıcı olmanın, disiplinli çalışmanın sonucu, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını öne alarak sorunlara çözüm arayan anlayışımızın, sorunları teşhisle yetinmeyip alternatif öneriler sunan, bilimsel çalışmaları, araştırma ve incelemeleri eksik etmeyen bir yaklaşımın karşılık bulmasıdı” dedi.

İddiası ve idealleri olan bir camia olarak, yetkinin bize yüklediği tarihi, kültürel, vicdani sorumluluğumuzun bilincinden hiçbir zaman gafil olmadıklarını da belirten Başkan Deniz, “Sayımızın fazlalığıyla birlikte esas gücümüz davamızın haklılığı, istikametimizin doğruluğudur. Ancak haklı bir dava etrafında bir araya gelip, bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenen insanların birlikteliği anlamlı olabilir. Bizim gücümüz haklılığın, doğruluğun ve Türkiye’nin gücüdür. Bu birbirinden ayırmadığımız bütünlüğün gücüdür bizi çoğaltan. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya, hak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde en önde olmaya özen gösterdik. Sahada ve masada üye ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun samimi bilinciyle hareket ettik. Özümüzle, sözümüzle, söylemimizle bir olduk. En önemlisi milletimizle, tarihimizle, medeniyet değerlerimizle bir olduk. Kendimizi her fırsatta değerlerimizin aynasında gözden geçirmeyi erdem bildik.

Şimdi daha ileri hamleler için kendimizi bir kez daha gözden geçirmenin, safları sıklaştırmanın, mevzileri tahkim etmenin vaktidir.

Eğitim Bir-Sen’in bugünlere gelmesinde, zirveden yeni ufuklara yol almasında emeği olan herkese, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, ilçe temsilcilerimize ve yönetimlerine, üniversite temsilciliğimize ve yönetimine, KYK Temsilciliğimize, kadınlar komisyonumuza, genç Memur- Sen yönetimine, işyeri temsilcilerimize ve bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.