Başkan Deniz: “Emperyalizme karşı, 15 Temmuz ruhuyla direneceğiz”

Başkan Ali Deniz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, son bir aydan beri Türk ekonomisine karşı yapılan manipülatif saldırılar hakkında basın açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının malumun ilanından başka bir anlam taşımadığının dile getiren Ali Deniz, “Zira biz, son zamanlarda ekonomimize karşı yapılan operasyonların emperyalizmin Türkiye’ye dönük olarak geliştirdiği ‘grand stratejinin’ daha önce terör örgütleri eliyle gerçekleştirdiği saldırıların, 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir taktiksel devamı olduğunu biliyoruz. Özellikle 2008 finansal kriz ile birlikte büyük bir darboğaza girmiş olan kapitalist emperyalizm ve onun en tepesindeki elitlerin yönettiği ABD’nin özellikle 1945’ten sonra geliştirdiği taktik stratejiler bir bir iflas etmektedir. Tam da bu sebepten büyük bir ‘akıl tutulması’ yaşamaktadır. Dolayısıyla Amerika, krizin ve şiddetin merkezidir. Ülkemizin de içinde bulunduğu otuz ülkeye karşı neresinden bakarsanız bakın küresel çapta bir yıkımın kapısını aralayacak olan ‘ticaret savaşları’ stratejisi başka nasıl açıklanabilir? Bazı kesimlerin görmezden geldiği böyle bir gerçek ortadayken, özellikle evanjelikler ve neoconların ‘Rahip Brunson’u teslim etmezseniz...’ ile başlayan tehditlerinin krizin merkezi Amerika’nın hezeyanları olduğunu da bilmemiz gerekiyor” dedi.

Basın açıklamasında Başkan Ali Deniz, “Mesele, rahip Brunson değildir, batmakta olan bir stratejidir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına ‘ver Brunson’u, krizden kurtul’ kolaycılığı, 15 Temmuz’da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyal güçlerin yeniden mevzi kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir. Aslında mesele açık seçik bir şekilde karşımızda durmaktadır. Küresel emperyalizmin öncüsü ABD, kendi içindeki krizi gizlemek için dünya devletlerine savaş açmış durumdadır. Öte yandan, geçen yüzyıl ortasında Amerikan hegemonyasını sağlamak için sahaya sürülen bütün kavramlar ve bu kavramların kurumsal yapılarının güvenirliliği kalmamıştır. Buna karşılık dünyanın birçok yerinde yeni arayışlar, bağımsız politikalar geliştirilmektedir. Yani küresel emperyalist ABD’nin gerek ekonomik anlamda gerekse siyasi anlamda kendi içinde yaşadığı krizler, hegemonik bir boşluk oluştururken, her devlet yeni ittifaklar, yeni paktlar oluşturmak için çabalamaktadır. Bu durum yeni bir dünyanın habercisidir ve bu dünyanın kurulması noktasında gerek tarihi derinliği ile gerekse tarihî derinliğine koşut olarak geniş bir coğrafyaya hitap eden Türkiye’ye büyük imkanlar sunmaktadır. Nitekim son yıllarda atılan adımlar umutlarımızı artırırken, emperyalizmin histeriye varacak derecede saldırganlaşmasına neden olmaktadır. Bugün yaşadıklarımızın bir yüzü de budur. Bütün bunlardan hareketle, emperyalizmin yaşadığı krizin oluşturacağı muhtemel yıkıntılardan kurtulmanın ve son yıllarda bütün olumsuzluklara, bütün saldırılara rağmen adım adım hayata geçirdiğimiz güçlü ve büyük Türkiye idealinin tam anlamıyla tecellisinin sağlanmasının tek yolu, toplumsal dayanışmamızı koruyarak devlet ve millet birlikteliğini güçlendirmektir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı uluslararası kuruluşların manipülatif saldırılarına karşı hükümetimizin oluşturduğu direniş hattına şimdiye kadar olduğu gibi bütün gücümüzle katkı verdiğimizi ilan ediyoruz. Emperyalizme karşı 15 Temmuz ruhuyla direneceğiz” diye konuştu.