Başkan Fırat'an enflasyonla mücadele çağrısı

Enflasyonla mücadele konusun da iş dünyasına destek ve fedakarlık çağrısında bulunan Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Fırat, “Türkiye hedefleri olan bir ülkedir. Meselemiz bu uzun yolda güçlü durmak ve ayakta kalmaktır. Bu kervanda yolda kalmamak için birlik ve beraberliğimizi yine ispat etmemiz gerekli. Geçmişi sağlam temellerle kurulu olan ülkemizi bu gibi enflasyonu etkileyecek sıkıntılı süreçler yıpratamayacaktır. Bu sıkıntılı süreçte hep birlikte kolları sıvayarak üstesinden geleceğimizden ve kolaylıkla atlatacağımızdan hiç şüphemiz yok. Aydınlık yarınlarımız için enflasyonla mücadele de top yekun milletçe el ele vererek başarılı olacağımız aşikardır. Enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde indirim kampanyası başlatılmıştır. Üyelerimizin bu kampanyaya katılmaları önem arz etmektedir. Kampanyaya katılım yapacak üyelerimizin tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetler listesine borsamızın web sitesinden (www.adiyamantb.org.tr) ulaşabileceklerdir. Kampanyaya katılmak isteyen üyelerimiz borsamız ile iletişime geçmeleri yeterli olacaktır" diye konuştu.