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14 Ağustos 2018 15:10

Başkan Kutlu minibüs sürücüleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Kutlu minibüs sürücüleriyle bir araya geldi

14 Ağustos 2018 15:10


Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, şehir içi ulaşımında faaliyet gösteren ziyaret minibüs hattını ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.


Ziyarette minibüs şoförlerinin sıkıntılarını dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyleyen Başkan Kutlu, Adıyaman’da ulaşımı sağlıklı bir noktaya getirmek için göreve başladıkları günden bu yana bazı çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bu anlamda daha güzel çalışmalar yapabilmek için özel minibüs hatlarının da desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren minibüs şoförleri ise Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.




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