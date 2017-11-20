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20 Kasım 2017 12:27

Başkan Kutlu muhtarlar ve kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mahalle muhtarları ve minibüs kooperatifi başkanlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Kutlu muhtarlar ve kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi

20 Kasım 2017 12:27


Adıyaman’ın en ücra köşesine kadar hizmet götürmek için zaman zaman mahalle muhtarlarıyla dönüşümlü olarak bir araya gelerek, mahallelerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mahalle muhtarları ve minibüs kooperatifi başkanlarıyla yine bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.


Muhtarlardan mahallelilerinin, minibüs kooperatifi başkanlarının da üyeleri tarafından iletilen istek ve şikayetleri dinleyen Başkan Kutlu, “Adıyaman’ımızın daha yaşanabilir bir kent olması için halkımızla el ele vererek çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda zaman zaman çeşitli meslek ya da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Şimdi de her zaman birlikte güzel çalışmalara imza attığımız muhtarlarımızla ve minibüs kooperatifi başkanlarımızla bir aradayız. Sorunlarını ve taleplerini dinledik. İnşallah bundan sonra da Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.


Toplantıya katılan muhtarlar ve kooperatif başkanları ise yaptıkları değerlendirmede, her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ettiler.




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