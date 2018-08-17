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17 Ağustos 2018 15:38

Başkan Kutlu’dan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kutlu’dan Kurban Bayramı mesajı

17 Ağustos 2018 15:38


Başkan Kutlu, Adıyaman ve Türk milleti olarak gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası şehit düşen askerlerden dolayı kendileri için buruk geçecek olan bayramın tüm İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini diledi.


Başkan Kutlu, “Bayramlar, insanları birbirine yakınlaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günlerdir. Kurban Bayramı da cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu günlerden birisidir. Barışa ve kardeşliğe, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde eriştiğimiz Kurban Bayramının tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Her ne kadar Adıyaman ve Türk milleti olarak bayram arifesinde ilimizde yaşanan terör olayı sonrası şehit düşen 4 askerimizin hüznünü içimizde taze tutsak da, bayramın bütün hemşerilerime ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini yüce Rabbimden istiyorum” ifadelerini kullandı.




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