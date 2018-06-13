Başkan Kutlu’dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramını kutlayan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mesajında, "11 ayın sultanı Ramazan-ı şerifi geride bırakarak Ramazan Bayramına erişmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Adıyamanlı hemşerilerimizin bayramı bayram tadında geçirmesi için belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Oluşturulan ekiplerimiz ile bayram süresince 24 saat hazır kıta halkımıza hizmet edeceğiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşerilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhat diliyorum" ifadelerini kullandı.