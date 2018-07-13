Başkan Şahan’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ/PDY terör örgütünün savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın bir darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Salih Şahan açıklamasında, “Darbeye karşı çıkmak üzere sokaklara inen vatandaşlarımızın üzerine tankları sürülmüştür. Ankara ve İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast girişiminde bulundu.

Darbe girişimi özellikle halkımızın canı pahasıyla karşı koymasıyla başarısız olmuştur. Ancak bu hain darbe girişimi sırasında 173 sivil, 62 polis ve 5 asker hayatını kaybetmiştir. Darbecilerin saldırısında ayrıca bin 491 kişi de yaralanmıştır. Bu vesileyle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini lanetliyor, şehit düşen sivillerimize, polislerimize ve askerlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fetullah Gülen’in sapkın dini görüşleri çerçevesinde askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri; siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe girişimi bastırılmış, devlet kurumları büyük oranda olağan işleyişine dönmüştür.

Bu tür hain darbe girişimlerine maruz kalmamak,demokrasimizden ve özgürlüğümüzden ödün vermemek için tüm toplumumuzun her zaman olduğu gibi Devletimize,Bayrağımıza,Vatanımıza sahip çıkarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaları çok önemlidir” şeklinde konuştu.