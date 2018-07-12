Başkan Toprak’tan 15 Temmuz mesajı

Mesajında Bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersinin verildiğine dikkat çeken Başkan Abdurrahman Toprak, 15 Temmuz’un milat olduğunu söyledi.

Başkan Toprak, “Milli iradeye, demokrasiye, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıktık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde tüm vatandaşlarımızı yine meydanlarda beraber olmaya davet ediyoruz.

15 Temmuz milattır. Bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersi verilmiştir. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve halkımızın ayağa kalkması neticesi bir destan olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz’da canı ve kanı pahasına bu toprakları ve bayrağımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Bu vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiler, hepsine minnettarız. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz’ları yaşatmasın” diye konuştu.