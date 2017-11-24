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24 Kasım 2017 15:50

Başkan Yardımcısı Yıldırım Srebrenica katliamı açıklaması

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkan Yardımcısı Habib Yıldırım Srebrenica katliamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Yıldırım Srebrenica katliamı açıklaması

24 Kasım 2017 15:50


Srebrenica katliamıyla ilgili verilen kararla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkan Yardımcısı Habib Yıldırım, "Saraybosna ve Srebrenica’da yaşananların üzerinden 22 yıl geçti. 22 yıl sonra gelen adalet, adalet değildir. Uluslararası mahkeme, Bosna’daki soykırım sonrasında yıllarca serbest gezen kasabı onlarca yıl sonra yakalamış hakkında karar vermek için 22 yıl beklemiştir. Lahey suçluyu cezalandırmamış, muhafaza etmiştir" dedi.


Avrupa ve onun mahkemelerinin, Müslüman karşıtı duruşunu da alenen sergilendiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Yıldırım, soykırım suçlusu generalin 75 yaşını geçtiğini dolayısıyla verilen cezanın ne yazık ki fiili bir hükmünün bulunmadığını söyledi. Başkan Yıldırım, "Soykırımın kurumsal suçlusu Sırbistan’dır. Saraybosna ve Srebrenica yaşatılan acıların sorumluluğu Sırbistan’a aittir. Sırbistan, yaşattığı acının bedelini Bosnalı Müslümanlara ödemelidir. Soykırımın kurumsal suçlusunun tespit edilmemiş olması, Avrupa’nın, Müslümanlara karşı işlenen suçlarda sorumluları muhafaza etme güdüsünün bariz göstergesidir. Verilen karar Bosnalı Müslümanların ve ümmetin acılarına merhem olmaktan uzaktır. Savaşın ve soykırımın kurumsal suçlusu olan Sırbistan’dır. Lahey’de alınan karar bu gerçeği asla değiştirmeyecektir. Bosna’da yaşananları asla unutmayacak, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.




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