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22 Haziran 2017 14:48

Bayan futbolcular hakemi kovaladı

Adıyaman’da, oynanan Kadınlar 3.

Bayan futbolcular hakemi kovaladı

22 Haziran 2017 14:48

Lig Play-Off 2. Tur Final Maçı sonrası bayan sporcular yenilgiyi hazmedemeyerek saha içerisinde hakimi kovalayıp daha sonra adeta taş yağmuruna tuttular.


Kadınlar 3.Lig Play-Off 2. Tur Final Maçında Adıyaman Altınşehir Mahsur Yardımcı Standında karşı karşıya gelen Dörtyol Belediyespor ile Sivas Gazi Lisesi Spor arasında kıyasıya mücadele edilen bir maç yaşandı. Kıyasıya mücadele edilen maç sonrasında Sivas Gazi Lisesi Spor, rakibi olan Dörtyol Belediyespor’u 4-0 mağlup ederek 2.Lig’e yükseldi.


Hakemin maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte Dörtyol Belediyespor oyuncuları saha içerisinde bir süre hakemi kovalamaya başladı. Hekimi saha içerisinde kovalayan bayan sporculara polis ekipleri müdahale etmeye çalışınca bayan sporcular bu defa ellerine aldıkları taşları hakemlere atmaya başladı. Adeta taş yağmuruna tutulan hakemler polis ekiplerinin de yardımıyla hakem odasına sığındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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