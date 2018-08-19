Bayram öncesi trafik tedbirleri attırıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il genelinde trafik önlemleri alarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da önlemler alan polis ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde yaşanılabilecek kazaları sıfır düzeye indirmeyi hedefliyor. Vatandaşların huzurlu, kazasız ve belasız bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için bütün önlemleri aldıklarını belirten polis ekipleri her zaman olduğu gibi bu bayramda da gece, gündüz demeden çalışacaklarını belirttiler.

Şehrin giriş ve çıkışlarının yanı sıra kent merkezinde de oluşturulan polis uygulama noktalarında durdurulan araç sürücülerine, direksiyon başında cep telefonu kullanmama, uykusuz yola çıkmama, aşırı hız yapmama gibi konular üzerinde uyarılarda bulunuldu.