Belediye Başkanı Kutlu’dan başsağlığı mesajı

Terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonrası İller Bankası Yönetim Kurulu Toplantısı için gittiği Ankara’dan hemen Adıyaman’a dönen Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu yetkililerden bilgi aldı. Yaşananların yüreklerini yaktığını söyleyen Başkan Kutlu, yayımladığı mesajında tüm millete başsağlığı diledi.

Belediye Başkanı Kutlu, “PKK bölücü terör örgütü mensuplarınca kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden bölücü terör örgütünün Adıyaman sınırları içerisinde gerçekleştirdiği saldırı sonucunda gün boyunca hastaneye akın eden Adıyamanlı hemşerilerimize de minnet duygularımı iletmek istiyorum. Allah’ın izniyle bölücü terör örgütü mensupları emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Milletimizin birliği için her zaman örnek teşkil eden Adıyamanlı hemşerilerime teröre karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Alçakça gerçekleştirilen bu saldırlar bize acı yaşatsa da bunun bedelinin çok ağır bir şekilde sorulacağına inancım tamdır” diye konuştu.