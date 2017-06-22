Besni CHP’den "Adalet için duralım" eylemi

Besni Mehmet Erdemoğlu Parkı önünde düzenlenen ‘Adalet için duralım’ eylemine Şambayat Belediye Başkanı, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Yıldırım, Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Acar, Nejdet Arıcı, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve partililer katıldı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Atatürk’ün Türkiye’sinde Adalet’i sokakta aradıklarını söyledi.

Başkan Kılınç, "Üzülerek ifade ederiz ki, bizler de bu durumdan çok rahatsızız. Çünkü gelişmiş ve demokratik ülkelerde adaletin aranma alanı sokaklar değil bağımsız mahkemelerdir. Biz adaleti bireyler için değil, halkımız için istiyoruz. Yani egemenlerin değil, hakkın, hukukun Adalet’ini istiyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisinin temsilcileri ve yöneticileri olarak, ecdadımızın zulme karşı merhameti, haksızlığa karşı hakkı ve adaleti nasıl savunduğunu, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini nasıl verdiğini ve bu ülkeyi bizlere ne şartlarda emanet ettiklerini unutmadık, unutmayacağız ve de unutturmayacağız.

Ülkemizde hak, hukuk ve adalet gerçek anlamda tesis edilene kadar, bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırız. Atalarımız Kurtuluş Savaşında, Çanakkale’de bu bedeli ödediler. Bizlerde 16 yıllık iktidarının ülkemize getirdiği sorunların sonucu olarak 80 milyonla 15 Temmuz kalkışmasına karşı top yekün cansiparane provasını yaşadık. Allah bir daha bu ülkeye kurtuluş savaşları ve 15 Temmuzları yaşatmasın. Ülkemiz üzerinde bunca kara bulut dolaşırken anayasa ve hukuku bir kenara bırakarak kanun hükmünde kararnamelerle ülke yönetip, kendini bu ülkenin sahibi sanmaya başladılar. Karar her zaman olduğu gibi milletindir ve milletin olacaktır. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için, gerçek adalet ve demokrasi gelene kadar yürüyüşümüz devam edecektir" ifadelerini kullandı.