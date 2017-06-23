Besni ilçesinde koordinasyon toplantısı yapıldı

Besni ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar, projeler ve taleplerin dile getirildiği toplantı Aile ve Sosyal Politikalar Merkezinde yapıldı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Besni ilçesindeki kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, belediye olarak ilçede yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise, ilçedeki eğitimden sağlığa, kültür turizmden sosyal projelere kadar yatırımlar, projeler ilgili açıklamada bulunarak, talepleri dile getirdi.

İlçenin sorunlarını dinleyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın bazı sorunlara yerinde çözüm bularak ilgili bakanlıklar ile görüşme yaptı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “İhtiyaçlarımızı ve taleplerimizi hep birlikte burada belirleyeceğiz. Besni geçmişi büyük medeniyetlere dayanan köklü bir şehirdir. Su gözünde yeni mozaik çıktı. Adıyaman aslında ilçeleriyle birlikte Açıkhava müzesidir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, büyük bir medeniyetin şahlanışını yeniden sağlayalım. Seçim döneminde bütün ilçelerimizde kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken yatırımları, talep ve beklentilerini dosyalamıştık. Farklı periyotlarda bu koordinasyon toplantılarını yapıyoruz. Besni ilçemize yeni adliye binasının yapılması ile ilgili yer konusunda karar verildi. Besni ilçesine 1 yılda 124 derslik yapılıyor. İlmezi tekli eğitime geçti. Cumhuriyet tarihinde yapılan dersliğin yüzde 60’ı kadarını 1 yılda yaptık. Ayrıca mimarlık ve mühendislik fakültesi yapılıyor” dedi.

Milletvekilleri, koordinasyon toplantısından sonra Besni Belediyesi tarafından verilen halk iftarına katıldı.

Burada da milletvekilleri kısa selamlama konuşması yaparak, vatandaşların Ramazan Bayramlarını kutladı.