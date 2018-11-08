Besni'de sportif yetenek taraması yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sportif yetenek taraması ve spora yönlendirmeleri yapıldı.

Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirmeleri programı kapsamında ilçe merkezinde bulunan okullarda okuyan 3. sınıf öğrencilerine 8 farklı test uygulandı. Adıyaman Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yavuz Figen başkanlığındaki tarama ekibi Besni'de 3 günde 639 öğrenciyi taramadan geçirdi. Tarama çalışmalarını, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel yakından takip etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "Sağlıklı ve mutlu bireyler için öğrencilerimizin kendi yeteneğine göre en az bir spor alanına yönlendirilmesi ve çocuklarımıza sporu sevdirmek ve özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek gerekir. Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen bu proje ile yetenekleri tespit edilen öğrencilerimizin uygun spor dallarına yönlendirilmesi hem gençlerimizin gelişimlerine ivme kazandıracak hem de ülkemiz sporuna katkılar sağlayacaktır. Projenin hazırlanmasında ve uygulamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.