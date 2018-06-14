Besni’de yaz okulu protokolü imzalandı

İlçede bulunan 9 okulda 35 gün devam edecek olan yaz okulu protokolünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ve Besni İrfan Eğitim Mustafa Kaya tarafından imzalandı. İmza töreni sonrası açıklama yapan Besni İrfan Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mükremin Özer, "Bu yıl yaz okulu protokolümüzü 4. kez imzalıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her yıl ortalama bin öğrencimize ulaşıyoruz. Yani her yıl bin öğrencimiz yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile tanışıyor. Peygamber Efendimizin (S.A.V) hayatını öğreniyor. Değerler eğitimi dersleri vesilesiyle milli ve manevi yönleri güçleniyor” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ise konuşmasında, "Burada imzalamış olduğumuz bu protokol ile öğrencilerimizin yaz boyunca eğlenerek öğrenmelerini sağlayacağı bir okul ortamına kavuşmuş olacağız. Toplamda 9 okulumuzda faaliyet gösterecek olan yaz okulunun bin civarında öğrencisi olmasını beklediğimiz gibi, 35 gün sürecek bu kursun öğrencilerimize katkı sağlayacağı çok şey olduğuna olan inancım tamdır. Bu vesile ile bu projede emeği geçen Besni İrfan Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mükremin Özer’e, derneğin diğer yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.