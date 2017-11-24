Bu okula ayakkabı ile girmek yasak

Adıyaman merkeze bağlı Dağkuyucak köyü Ağikan Mezra İlkokulunda sınıf öğretmeni Hakan Siner’in eğitime farklı bir boyut kazandırdı. Birleştirilmiş sınıfta 12 öğrencisi olan Hakan Siner, okulun girişinden sınıfa kadar tüm odaları halı ile döşedi. Okula öğrenciler ayakkabılarını çıkartıp giriyor. Sınıfın içerisini ev ortamına çeviren Hakan Siner, sıraların yanında sınıfın ortasına yer minderi yaparak, öğrencileri yerde oturtarak eğitim veriyor.

Her sabah okula öğrencilerden önce gelen ve sobayı yakan Hakan Siner, okulun temizliğini de kendisi yapıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hakan Siner’e öğrencileri hediye olarak, “Su Leyli Leyli” türküsünü bağlama eşliğinde söyledi. Öğretmenleri de öğrencilere eşlik etti.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ağikan İlkokulunu ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve diğer ziyaretçiler de ayakkabılarını çıkartarak okula girdi.

Mete Kızılkaya, aldığı yaş pastayı öğrenciler ve öğretmen Hakan Siner ile birlikte kesti. Öğrencilerle sohbet eden Mete Kızılkaya, ev ortamında eğitim veren Hakan Siner’i kutladı. Kızılkaya, “Hakan Siner hocamız öğrencilerimiz için çok güzel bir ortam hazırlamış. Çok rahat hareket edebiliyorlar, sınıf içerisinde oturabiliyorlar, oturarak da ders işleyebiliyorlar. Yerlerde halılar, minderler var ve ayakkabıyla içeri girilmiyor. Gayet güzel ev ortamı hazırlamış. Hem kendisini hemde çocuklarımızı güzel günlerin beklediğine inanıyorum” dedi.

Hakan Siner ise sınıflarda aile ortamının yakalanmasıyla birlikte başarının geleceğini belirterek, “Sınıflarda aile ortamı yakalanırsa çok sıcak bir atmosfer oluşur. Bu da çocukların öğrenmesine daha kolaylık sağlar. Bunun için sınıfı halıyla döşedik. Bazen öğrenciler sıralarda oturmaktan sıkılıyor. Yerde oturmak istiyor. Özellikle kış aylarında dışarıda oynayamadıkları için oyun alanlarını da sınıfın içerisine taşıdık. Böyle olunca çok güzel oldu. Dersler daha eğlenceli hale geliyor” dedi.

Öğrenciler ise öğretmenlerini çok sevdiklerini belirterek, öğretmenlerinin kendilerine her konuda yardımcı olduğuna işaret etti.