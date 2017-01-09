Çağrı merkezi çalışanları kan bağışında bulundu

Adıyaman’da 186 çağrı merkezi çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Türk Telekom binasında bulunan 186 çağrı merkezi çalışanları Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın kan stokunun azaldığını dile getirmesinin ardından, kan bağışı konusunda duyarlılık gösteriliyor. Adıyaman’da ki 186 çağrı merkezi çalışanları duyarlılık göstererek kan bağışında bulundu.

Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Bekir Uyanık, çağrı merkezi çalışanlarının gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederek, “Çağrı merkezi çalışanları organize ettikleri bu etkinliğe bizi davet ettiler. Bu duyarlılık bize çok mutlu etti. Bu tür kamu ve özel kurumların bu duyarlılığı göstermesini bekliyoruz” dedi.

Çağrı Merkezi Yöneticisi İrfan Doğan, Türk Kızılayına destek olmak istediklerini belirterek, tüm çalışanları kutladı.