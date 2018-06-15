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15 Haziran 2018 18:19

Çelikhan ilçesinde bayramlaşma

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki vatandaşlarla bayramlaştı.

Çelikhan ilçesinde bayramlaşma

15 Haziran 2018 18:19


Çelikhan’da Ramazan Bayramı dolayısıyla Çelikhan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, Arife günü şehit aileleri ve şehitliklerin ziyaretiyle başladı.


Halkla bayramlaşma ise bayram namazı müteakiben Çelikhan Ulu Camii’nde devam etti. Daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma komutanlığını ziyaret edilerek görevi başındaki kolluk kuvvetleri mensuplarının da bayramlarını kutlandı.


Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, “Bayramın sevinç, huzur, sağlık ve mutlu getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.


Bayramlaşmaya Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Şentürk, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan, İlçe Müftüsü Murat Kurt ve vatandaş katıldı.




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