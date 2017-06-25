Çelikhan Kaymakamı engelli ve kimsesizlerin bayramlarını kutladı

Kaymakam Adem Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Şentürk, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri halkın eşliğinde Çelikhan merkezde bulunan yaşlıları, engelli ve engelli ailelerinin Ramazan Bayramı ziyaretinde bulunarak hediyeler bırakıp sorunlarını dinledi.

Bayramda ilk kez habersiz evlerine bir kaymakamın gelmiş olmasının şaşkınlığı içerisinde olduklarını belirten vatandaşlar, “Bu sevinci bizlere yaşatan devletimize Allah zeval vermesin mutluyuz kaymakamımıza ve gelen misafirlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Bu ailelere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Adem Kaya, “Bu aileleri bayram nedeniyle ziyarette bulunup bayramlarını kutladık, sorunlarını dinledik. Her türlü sıkıntınızda Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma yetkilileriyle irtibata geçtiğinizde sorunlarınız giderilecektir. Bu vakıf sizler için oluşturuldu, bizlerde her zaman sizlerin yanınızdayız, inanınki imkanlar dahilinde sorunlarınız giderilecektir. Bu bayramda kaymakamlık olarak ilk defa biz halkın ayağına gidelim dedik” diye konuştu.