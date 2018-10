CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'ya "haddini bil" tepkisi

yıldönümü dolayısıyla CHP'nin hazırladığı Adıyaman raporunu yeniden gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya "Haddini bil” diyerek tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanın Mehmet Dağtekin, 10 Ekim Ankara Gar katliamını gerçekleştiren teröristlerin Adıyamanlı olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya sert tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Başkan Dağtekin, dışarıdan gelen ve bir süre Adıyaman'da kaldıktan sonra Ankara'da terör eylemini gerçekleştiren teröristleri sürekli olarak Adıyaman ile özdeşleştiren Veli Ağbaba'nın bu tutumunu manidar bulduğunu vurguladı.

Ağbaba'nın Adıyaman'ı terörle özdeşleştirdiğini belirten Başkan Dağtekin, "Öncelikle bundan 3 yıl önce Ankara gar katliamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Elbette bu tür terör eylemlerinin tek amacı toplumsal huzur ve barışı hedef almaktır. Tüm ülkemizi acıya boğan terör eylemleri, başta biz siyasiler olmak üzere toplumun tüm katmanlarının kenetlenerek birlik ve beraberliği sağlaması gerekiyor. Ancak ana muhalefet partisinin bazı milletvekillerinin ise terör eylemleri üzerinde propaganda yapması, siyaseti ne derece kerih anlayışla yürüttüğünün bariz bir göstergesidir" dedi.

Dağtekin şunları söyledi:

"Son olarak CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara'da yaşanan katliamın 3. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamalar, Adıyaman kamuoyunun muhayyilesinde derin yaralar açmıştır. Bilindiği gibi CHP Genel Merkezi kanlı terör örgütü DAEŞ'in terör eylemlerinden dolayı Adıyaman raporu hazırlamıştı. Bu rapora başlı başına Adıyaman raporu denilmesi bile bu zihniyetin toplumu nasıl ayrıştırdığının bir göstergesidir. Başkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi terör nereden gelirse gelsin lanetlenmelidir. Terörün, dini yoktur, ırkı yoktur, milleti milliyeti yoktur, vatanı yoktur. İşte biz bu samimi duruş ve azimle terörle mücadele ediyoruz. Ağbaba'nın ise yaptığı tek şey, terörü illere göre kategorize etmektir. Sürekli olarak Adıyaman Raporu adı altında hazırladıkları dosyayı ısıtıp ısıtıp gündeme getiren Veli Ağbaba'nın bu yaklaşımı kabul edilemez. Elbette ana muhalefet partileri demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Her konuda muhalif bir duruş sergileyebilirler. Ancak il dışından gelerek, Adıyaman'da bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya giden iki teröristin kanlı eylemi gerçekleştirmesini Adıyaman'a mal etme kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Veli Ağbaba'nın her fırsatta bunu gündeme getirmesi özellikle de Adıyaman özelinde bir propaganda yapması çok manidardır. En vahimi ise ülke gündemine Adıyamanımızı Adıyaman raporu adı altında sürekli olarak ilimizi terörle özdeşleştirmesi gayretinde olması hepimizi derinden yaralamaktadır. İşin ilginç tarafı ise söz konusu vekilin Adıyaman ziyaretleri esnasında sanki bizim hemşerimiz, Adıyaman'a sevdalı bir siyasetçi profili çizmesi ikiyüzlülüğün geldiği nokta açısından ibret vericidir. Bir yandan 'Adıyaman Raporu' adı altında dosya hazırlayarak bulunduğu her platformda Adıyaman'ı terörle ve terörist il olarak lanse edeceksin ama öbür taraftan da Adıyaman'a gelerek sanki hiç bir şey olmamış gibi şovlar yaparak bir aymazlık içerisinde olacaksın."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı tehlikeli söylemlerden vazgeçmeye davet ettiğini söyleyen Başkan Dağtekin, “Özellikle Adıyaman terör bölgesiymiş gibi bir algıya sebep olan Adıyaman raporu dedikleri rapordan hareketle bu ilin güzel insanlarına artık zarar vermemesini umut ediyorum. Bu yanlışlıklar Adıyamanımızın mütedeyyin ve birlik, beraberlik içerinde kardeşçe yaşayan vatandaşlarımızı Ağbaba'nın ayrıştırıcı bir dille sürekli gündeme getirmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu söylemlerinden dolayı kendisini AK Parti, şahsım ve tüm Adıyaman kamuoyu adına kınıyorum" diye konuştu.