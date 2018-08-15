Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 16:57

CHP Heyeti teşekkür gezilerini sürdürüyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki parti yöneticileri köylere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP Heyeti teşekkür gezilerini sürdürüyor

15 Ağustos 2018 16:57


CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere beraberinde İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve parti yöneticileri Besni ilçesinde köyler ziyaret edildi. Tutdere ve beraberindeki heyet Sofraz, Kutluca, Mırıhtıl, Aşağısöğütlü, Eskiköy , Sariyaprak, Çakırhöyük ve Köseceli’de vatandaşların sorunlarını dinledi.


CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni halkına 24 Haziran tarihinde ki seçimlerde gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, “24 Haziran seçimlerinden sonra daha kötüye giden ekonomi den çok etkilenen çiftçilerimizin perişanlığı düşündürücüdür. Artan yüksek maliyetler çiftçimizi zor durumda bırakarak bankacılara mahkum etmiştir. Köylümüzün en büyük sorunu olan yüksek elektrik maliyetlerinin bir an önce teşvik paketine konulup ilçemizde ki çiftçilerimize rahat nefes aldırmak zorunlu hale gelmiştir” dedi.


Köy gezilerinden sonra CHP heyeti, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer makamında ziyaret ederek, ilçeyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç