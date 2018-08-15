CHP Heyeti teşekkür gezilerini sürdürüyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere beraberinde İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve parti yöneticileri Besni ilçesinde köyler ziyaret edildi. Tutdere ve beraberindeki heyet Sofraz, Kutluca, Mırıhtıl, Aşağısöğütlü, Eskiköy , Sariyaprak, Çakırhöyük ve Köseceli’de vatandaşların sorunlarını dinledi.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni halkına 24 Haziran tarihinde ki seçimlerde gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, “24 Haziran seçimlerinden sonra daha kötüye giden ekonomi den çok etkilenen çiftçilerimizin perişanlığı düşündürücüdür. Artan yüksek maliyetler çiftçimizi zor durumda bırakarak bankacılara mahkum etmiştir. Köylümüzün en büyük sorunu olan yüksek elektrik maliyetlerinin bir an önce teşvik paketine konulup ilçemizde ki çiftçilerimize rahat nefes aldırmak zorunlu hale gelmiştir” dedi.

Köy gezilerinden sonra CHP heyeti, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer makamında ziyaret ederek, ilçeyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.