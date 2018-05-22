CHP Milletvekili Adayı Evli: “Biz Birlikte Daha Güçlüyüz”

Adıyaman sevdalısı olarak Adıyaman’a hizmet etmek için her daim hazır olduğunu vurgulayan Milletvekili Adayı Evli, “Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bir ferdi olarak, 27. dönem milletvekilliği aday listesinde yer almaktan onur duyuyorum.

Bu yola ben demeden biz diyerek hizmet bilincinde nasıl çıktıysak bundan sonra da hep birlikte, el ele, omuz omuza, daha aydınlık bir gelecek, refah düzeyi yüksek bir Adıyaman için, tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

Listede yer alan ve yer alamayan bütün yol arkadaşlarıma, süreçte emeği geçen bütün partili yoldaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, bu süreçte başarılar diliyorum. Biz birlikte daha güçlüyüz.

Her daim bir Adıyaman sevdalısı olarak Adıyaman’ımız için hemşerilerimizin emrinde çalışmaya devam edeceğim. Partimize, Adıyaman’ımıza ve bütün Türkiye’ye hayırlı olsun” diye konuştu.