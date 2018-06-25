Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincik ilçesini tebrik etti

10 bin 244 seçmenin sandığa gittiği Adıyaman’ın Sincik ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 89 oy aldı.

Sincik, AK Parti’ye 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 96, 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 95.72 oyla en çok destek veren ilçe olmuştu.

24 Haziran seçiminde de resmi olmayan sonuçlara göre Sincik ilçesinde yüzde 94,7 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verildi. Sincik, milletvekili genel seçimlerinde ise AK Parti’ye yüzde 89 oranında AK oy vererek Türkiye genelinde ilçeler bazında yine şampiyon ilçe oldu.

Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 89 oy çıkaran Sincik’in Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincik halkına teşekkür etti.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut yaptığı açıklamada, "Sincik halkı istikrardan, demokrasiden ve hizmetten yana oy kullanmıştır. AK Parti kurulduğu günden beri Sincik AK Parti’ye en üstü düzeyde destek vermiştir. Bu seçimde de Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı’na ve partimize büyük destek vermiştir. AK Parti’ye oy verme oranında yüzde 89 ile Türkiye şampiyonu olmuştur. Milletimize ve dünyadaki bütün mazlum milletlere hayırlı olsun. Neticeler belli olduktan sonra Cumhurbaşkanımız telefonla arayarak bütün Sincikli vatandaşlarımıza selamlarını ilettiler” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz ise "Partimiz kurulduğu günden beri Sincik AK Parti’ye sürekli destek olmuştur. Bu seçimde de Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük destek vermiştir. AK Parti’ye oy verme oranında yüzde 89 ile Türkiye şampiyonu olmuştur. Milletimize ve dünyadaki bütün mazlum milletlere hayırlı olsun” diye konuştu.

Sincik halkı ise her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oylarını istikrardan yana kullandıklarını belirterek, her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını belirtti.