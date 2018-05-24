Davulcu işi bırakınca iş başa düştü

Ramazan ayının başlamasından bu yana mahallelerinde davulun çalmamasından dolayı Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, aldığı davulla vatandaşlara sahura kaldırmaya başladı. Mahalle sakinlerini sahura kaldıran Muhtar Göksu, vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Mahallede davul çalınmasıyla balkonlara çıkan vatandaşlar karşılarında Muhtar Mahmut Göksu’yu görence bir anlık şaşkınlıkta yaşadı. Bazı vatandaşlar balkonlardan Türk Bayrağı sallayarak mutluluğunu ifade ederken bazı vatandaşlarda Muhtar Göksu’yu alkışladı. Sokak sokak gezen Göksu’yu gören gençlerde çalınan davul karşısında halay çekmeyi de ihmal etmedi. Maniler ve türlüler söyleyerek vatandaşları sahura kaldıran Göksu, mahalleye bir davulcu bulana kadar davulu kendisinin çalacağını da söyledi.

Muhtar Mahmut Göksu, “ Şimdi davul Ramazan aylarında olmazsa olmazlarımızdan, son zamanlarda Adıyaman’ın muhtelif yerlerinde de davulun çalınmadığını gördüm. Davulcu olmayınca ben aldım davulu belime, vurdum tokmağı davula. Sizinde gördüğünüz gibi mahalleli gayet memnun, sizlerde şahit oldunuz, balkonlardan bakanlar, kapılardan bakanlar, işte biz bugün Ramazan’ın geldiğini gördük, hissettik, Ramazan’ın olduğunu anladık gibisinden güzel laflar ettiler” diye konuştu.