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19 Eylül 2017 18:04

Depremzede öğrencilere ziyaret

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya Samsat ilçesinde konteynır sınıflarda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Depremzede öğrencilere ziyaret

19 Eylül 2017 18:04


Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya’ya Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Akın, okul müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.


Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası okullarında eğitim göremeyen öğrenciler konteynır sınıflarda eğitim öğretime başladı.


Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden ve onlarla sohbet eden Mete Kızılkaya, öğrencilere ders kitaplarını verdi.


Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, deprem sonrası çadırlarda eğitim gören öğrencilerimiz, 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda konteynır sınıflarda eğitim görecekler. İnşallah birdaha böyle doğal afet yaşamayız. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçiririz diye temenni ediyorum’’ dedi.




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