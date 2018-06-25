Duranay’dan tebrik mesajı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdiklerini dile getirdi.

Ziya Duranay, güzel bir seçim atmosferi yaşandığını ve kazanan demokrasi olduğunu kaydetti.

Duranay, “Halkımız, güçlü bir yürütme için iradesini Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ortaya koyarken, meclisi de aynı yönde yapılandırdı ve siyasi istikrara tam not verdi. Esnaf ve sanatkarlarımız huzur, güven ve istikrarın sürmesi için her zaman elini taşın altına koymaktadır. Esnaf ve Sanatkarlarımız, ekonominin istikrar kazandığı dönemlerde büyümektedir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. İnşallah bu sonuçlarla belirsizlik ortamı kalktı, piyasalar rahatlayacak, ülke ekonomisi de canlanacaktır. Bu süreçte Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine, ekonomik gücünü tüm dünyada başarıyla temsil edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. Çıkan bu sonucun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile getirmesini temenni eder, Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Adıyaman Milletvekillerimizi ve yeni meclisimizi tebrik eder, yeni icraat döneminde başarılar dilerim” diye konuştu.