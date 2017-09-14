Özel bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen ve Memur- Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, “Yeni eğitim- öğretim yılı ile birlikte biz eğitimciler olarak öğrencilerimizle buluşacak olmanın sevincini ve heyecanını birlikte teneffüs ediyoruz. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı, veliler için beklenti ve kaygı, eğitim çalışanları içinse, bazı sıkıntı ve belirsizliklerle başlıyor. Hiçbir gerekçe, eğitimin asli sorunlarına, eğitim çalışanlarımızın problemlerine ilgisiz kalma nedeni olamaz. Türkiye, her sorunun üstesinden gelecek güçte ve her sorunu çözecek güçte bir ülkedir. Bu mülahazalarla, yeni eğitim öğretim yılının, eğitimin muhteva ve felsefesine ilişkin tıkanıklığın aşıldığı veya o yönde ümit verici çalışmaların sonuç alıcı aşamaya geldiği, eğitim çalışanlarının sorunlarının giderildiği bir yıl olmasını diliyoruz. Eğitim Bir- Sen olarak, bugüne kadar ülkemize kaybettirecek hiçbir çabanın içinde olmadık, olmayacağız. Çeyrek yüzyılı aşan onurlu mücadele ve hak arama geçmişimizde olduğu gibi, bugün de milli duygu ve değerlerin sorumluluğuyla hareket etmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

Samsat’ta 2017 Mart ayı başında yaşanan depremi de hatırlatan Deniz, "Depremde okul binalarımızla beraber birçok bina hasar görmüş, kullanılamaz hale gelmiştir. Samsat ilçemizde depremzede öğretmen ve öğrencilerimiz, 2016 - 2017 eğitim öğretim yılını eğitim öğretime elverişli olmayan çadır sınıflarda tamamlamak zorunda kalmıştır. Maalesef aradan yedi aylık bir süre geçmesine rağmen depremzede hemşehrilerimizin yaraları tam olarak sarılamadığı gibi, okulların birçoğunda 2017 - 2018 eğitim öğretim yılının da yine elverişsiz konteynır sınıflarda geçirilecek olması, eğitim öğretim hizmetlerinde bir başka plansızlığın tezahürü olarak anılacaktır. Bu durumlardan da anlaşılıyor ki, yeni eğitim öğretim yılında Samsat’ta veli, öğrenci ve öğretmenleri oldukça meşakkatli günler beklemektedir" şeklinde konuştu.

Eğitim ve öğretim sorunlarının takipçisi olacaklarını belirten Deniz, "Öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve eğitim çalışanlarına başarılı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı diliyoruz" diye konuştu.

Yapılan basın toplantısına Başkan Ali Deniz, sendika yöneticileri ve üyeleri ile gazeteciler katıldı. Basın açıklamasının ardından kahvaltıya geçildi.