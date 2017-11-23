Enstitü Müdürü Yener göreve başladı

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Türker Yener atandı.

Enstitü Müdürlüğü hizmet binasının yapımı tamamlanıncaya kadar faaliyetlerini Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde sürdürecek olan kuruluşa ayrıca 7 ziraat mühendisinin de ataması yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, göreve başlayan Türker Yener’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Türker Yener, “Öncelikle teşkilatlanma faaliyetlerine ağırlık verecek ve sonrasında yeni atanacak personellerle birlikte, Adıyaman’da son yıllarda sağlanan artışla dikim alanları açısından ülkede birinci sırayı alan badem ile birlikte ceviz konularında ülkesel, incir ve arıcılık konularında ise bölgesel olarak görev yapacaktır.

Teknik ve idari altyapı imkanlarının tamamlanmasıyla birlikte başta badem olmak üzere ceviz ve incirde ıslah ve genetik, yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlılar ile mücadele, bitki besleme, sulama, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri ve erken uyarı sistemleri, hasat ve hasat sonrası işlemler konularında biyoteknoloji gibi yeni teknik teknolojileri de kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapılacak.

Enstitü Müdürlüğü, ayrıca talep eden fidancılara nitelikli çoğaltım materyali sağlamak, görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konuları ile birlikte sorumlu olduğu badem, ceviz ve incirde vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak üzere çalışmalar yapacaktır.

Ayrıca, yöresel arı gen kaynakları ile ilgili araştırmalar ile birlikte, arıcılıkta verimliliği arttıracak ıslah, yetiştirme ve üretim teknikleri ile alet ve ekipmanlar, arı ürünlerinin beslenme ve gıda takviyesi olarak kullanım alanları ve apiterapi, arı hastalık ve zararları ile mücadele, iklim değişikliğinin arıcılık üzerinde meydana getireceği muhtemel değişimler izlemek, gözlem yapmak, rapor hazırlamak ve karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak üzere çalışmalar da yapacaktır” dedi.