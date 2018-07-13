Eski milletvekilleri Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Çeşitli programlara katılmak için Adıyaman’a gelen 22., 23. ve 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, 23. Dönem Bolu Milletvekili ve Ekonomi eski Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekili Vahit Kirişçi ile 22. Dönem Van Milletvekili Hacı Biner, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yla bir süre sohbet eden eski milletvekillerinden Pakdil, Metin, Kirişçi ve Biner yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Kutlu’yu tebrik etti.

Belediye Başkan Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milletvekillerini Adıyaman’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.