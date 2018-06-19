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19 Haziran 2018 15:20

Fer-Der’den AK Parti’ye destek

Adıyaman’ın önemli sivil toplum kuruluşlarından Fer Ailesi Sosyal, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Fer-Der) toplanarak AK Parti’ye destek kararı verdi.

Fer-Der’den AK Parti’ye destek

19 Haziran 2018 15:20


Adıyaman’ın önemli ve geniş ailelerinden olan Fer ailesinin büyükleri ve gençlerinin de olduğu toplantıda AK Parti’ye destek kararı çıktı.


Hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’yi destekleyeceklerini belirten Dernek Başkanı Abidin Dinç, “Ülkemizin ve ümmetimizin geleceği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinin daha da güçlenmesi için bizlerde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Dünya için bir umuttur. Türkiye ve Dünya Müslümanları için önemli bir lider olan Erdoğan’ın elinin zayıflamaması için bizlerde üzerimize düşeni yapacağız.


Türkiye’nin girdiği bu son süreci sıkıntısız atlatması gerekiyor. Fer ailesi olarak bizlerde bunun bilinci ile hareket edeceğiz” diye konuştu.




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