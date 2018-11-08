Gazeteciler Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Aykut Pekmez'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Gazeteciler, Cumhurbaşkanlığının 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valiliği görevinden Adıyaman Valiliği'ne atanan Vali Aykut Pekmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette, AGAD Başkanı İbrahim Aslan, Cemiyet Yönetim Kurulu Üyelerini tanıtarak ve Vali Aykut Pekmez'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Aslan, Adıyaman'ın sorun ve sıkıntılarının giderilmesi noktasında yapılacak her güzel çalışmada Adıyaman basını olarak Valinin yanında olacaklarını ve destekleyeceğimizi ifade etti.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkan ve üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez ise, “Adıyaman'da basınımızın aktif olarak görev aldığını gözlemliyorum. Bu anlamda basınla olan ilişkilerimizi önemsiyoruz. İnşallah Adıyaman'ın sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında da birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Tekrar ziyaretlerinden dolayı Cemiyet Başkanımıza ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.