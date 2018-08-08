Gebelere diyabet uyarısı

Dr. Mustafa Deveci, gebelik sürecinde Diyabetin vücuttaki insülin hormonunun kısmen yada tamamen azalmasına yada duyarlılığını kaybetmesine bağlı oluşan bir metabolizma hastalığı olduğunu söyledi.

Op. Dr. Deveci, diyabetin toplumun her yaş ve kesimini etkilemekle beraber, gebe hastalarda da bilhassa önem kazandığını belirtti. Deveci, “Gebe hastalarda, önceden bir hastalık belirtisi yada aile öyküsü olmamasına karşın, özellikle gebeliğin ikinci yarısında kanda belirgin artan plasentan (bebeğin eşi) hormonların etkisiyle, hastalarda insülin hormonuna direnç ve kan şekeri yükselmesi görülmektedir. Tespit edilmemiş ya da tedavi edilmemiş gebelik diyabeti, anne ve bebek sağlığı için oldukça tehlikeli bir durumdur. Annenin metabolizma ve kalp, böbrek, göz sağlığında kalıcı hasarlar bırakmasının yanı sıra, anne karnındaki bebekte başta kalp, böbrek ve metabolizma problemlerine, akciğer gelişme geriliğine ve erken doğuma yol açmaktadır. Bebeğin suyunun ve kilosunun gereğinden fazla olmasına sıklıkla sebep olmakta ve normal doğum ihtimalini azaltmakta, gebeliğin son günlerini anne ve bebek için tehlikeli kılmaktadır. Hastalarda gebelik sürecinde kötü deneyimler yaşanmaması için, tüm gebelere 24-28. haftalar arasında şeker yükleme testi yapılmakta ve hastalığın erken tanısı sağlanarak olası problemlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Daha önceki gebelikte şeker hastalığı tespit edilen, gebelik öncesi aşırı kilolu olan, gebeliğin ilk yarısında aşırı kilo almış olan, önceki gebeliğinde 4 kilogramın üzerinde bebek doğurmuş olan ve 35 yaş üzeri gebe hastalarda gebelik diyabeti riski artmış olup tarama testi daha erken zamanlarda yapılabilmektedir. Gebelikte diyabet hastalığının riskini azaltmak için gebeler düzenli ve sağlıklı beslenmeli, yoğun şekerli gıdalardan kaçınmalı, sıvı tüketimini artırmalı, gebelikte aşırı kilo almaktan kaçınmalı ve her gün 20-30 dakika hafif eğersiz-yürüyüş yapmalıdır. Şeker yükleme testinin anne ve bebeğe zararlı olduğu ise yaygın bilinen bir yanlıştır. Alınan 50 mg yada 75 mg şekerin anne ve bebeğe hiçbir zararı yoktur. İlçemizde, gebeye şeker yükleme testi ilçe hastanemiz kadın doğum polikliniğinde ve aile hekimliklerinde yapılmaktadır. Tüm kadınlarımızın sağlıklı, keyifli ve sorunsuz bir gebelik deneyimi yaşamaları ve çocuklarını sağlıkla kucaklarına almaları için rutin tarama testleri ve rutin doktor kontrollerini aksatmamaları mutlaka önerilmektedir. Tüm kadınlarımıza sağlıklı günler dilerim" diye konuştu.